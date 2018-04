Assad besucht Truppen in Ost Ghuta. Quelle: Syrian Presidency/XinHua/dpa

Syriens Präsident Baschar al-Assad hat die syrischen Regierungstruppen in der umkämpften Region Ost-Ghuta besucht. Fotos wurden auf der Facebook-Seite des Präsidenten veröffentlicht. Ost-Ghuta grenzt an die Hauptstadt Damaskus und ist seit 2013 unter Kontrolle von Aufständischen. Assads Regierung startete eine Großoffensive zur Rückeroberung.



In den vergangenen Tagen flohen über 40.000 Menschen vor den Kämpfen, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London berichtete.