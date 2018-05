Russland erkauft sich mit Aktionen wie in Sotschi Zeit, um Assads Truppen weitere Bodengewinne zu ermöglichen. Adnan Adahhik, Lehrer aus Talbisah

"Die Menschen in unserer Gegend glauben nicht an Russland", sagt Addahik. Er ist sich sicher: "Russland erkauft sich mit Aktionen wie in Sotschi Zeit, um Assads Truppen weitere Bodengewinne zu ermöglichen." Sein Kollege Khaled Hemdan, der in der Stadt Rastan lebt, sieht es ähnlich: "Die russische Politik ist nach wie vor darauf gerichtet, Assad im Amt zu halten." Hemdan bezeichnet das als "inakzeptabel".



Er unterstützt deshalb die Politik großer Teile der syrischen Opposition, die eine Teilnahme an Verhandlungen in Sotschi ablehnen. "Mit Russland, Iran und Assad über eine Kapitulation der Opposition und verhandeln, das wäre reiner Selbstmord", so Hemdan. Er erinnert an die Folterpraktiken des Regimes, die seit Jahren dokumentiert und international bekannt sind: "Viele Oppositionelle würden die Gefängnisse nicht lebend verlassen."