Der gebürtige Australier hatte sich seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London dem Zugriff der britischen Polizei entzogen, weil er befürchtete, in die USA ausgeliefert zu werden. Am Donnerstag hob Ecuadors Regierung sein politische Asyl auf, daraufhin hatte Scotland Yard ihn in der Botschaft festgenommen. Als Assange in die diplomatische Vertretung flüchtete, lag gegen ihn ein europäischer Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden vor. Im Mai 2017 stellte die Staatsanwaltschaft in Schweden jedoch ihre Ermittlungen ein. Ob sie wieder aufgenommen werden, ist noch unklar. Die Anwältin der Frau, die Assange Vergewaltigung vorwirft, hatte dies beantragt.