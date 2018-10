Die SPD-Delegierten hatten ihrem Verhandlungsteam den Auftrag gegeben, hier noch Änderungen des Sondierungsergebnisses durchzusetzen – neben den strittigen Feldern Gesundheitspolitik und Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles sagte, insgesamt sei die Arbeit "sehr gut in Schwung". In einigen Arbeitsgruppen gebe es "richtig weite Fortschritte". Mit Blick auf die weiteren Forderungen der SPD, die den Einstieg in eine Bürgerversicherung und das Thema sachgrundlose Befristung betreffen, sei allerdings noch "sehr viel Sand im Getriebe".