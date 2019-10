Zudem erinnerte die EU an die Entscheidung einiger Mitgliedstaaten, Waffenexporte an die Türkei einzustellen. In der Erklärung werde auf Länder wie Deutschland und Frankreich verwiesen, ab sofort keine Rüstungsexporte mehr zu genehmigen, die in dem Konflikt eingesetzt werden können. Mitgliedstaaten verpflichteten sich zu starken nationalen Positionen, heißt es. Ein allgemeines Waffenembargo gegen die Türkei werde vorerst nicht verhängt. Zuvor hatte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn im ZDF Mittagsmagazin von einem "Embargo'" gesprochen. Die Außenminister kündigten an, eine Arbeitsgruppe werde sich diese Woche treffen, um "die Standpunkte der Mitgliedstaaten in dieser Angelegenheit zu koordinieren und zu überprüfen".