"Es war ein wichtiges Treffen in Luxemburg, weil man in aller Ruhe den komplizierten Problemen auf den Grund gehen konnte." Und er fügte hinzu: "Wenn man die Grundprobleme besser versteht, kommt man vielleicht auch zu der Erkenntnis, dass die Lösungen, an denen zwei Jahre gearbeitet wurde, nicht falsch sind."