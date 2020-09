"Damals in den 50/60er Jahren gab es in Frankreich Zensur, Comics, die in einer Jugendzeitschrift vorkamen, durften Frauen, die selbstständig handelten gar nicht zeigen, Frauen höchstens als biedere Hausfrau." Aber eine selbstbewusste, hübsche Frau, die ihr Brot selber verdiene oder selbstständig lebe, so Jöken, "das wurde dann zensiert."