Der Countdown für den hüpfenden Asteroidenlander "Mascot" läuft: Am frühen Mittwochmorgen soll sich das schuhkartongroße Forschungsgerät von der japanischen Raumsonde "Hayabusa 2" trennen und wenige Minuten später auf dem Asteroiden "Ryugu" aufsetzen. Eine Bestätigung der Landung erwarten die Forscher im Kontrollzentrum am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln dann am Mittwochvormittag, wie das DLR mitteilte.