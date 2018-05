Davide Astori Quelle: ap

Davide Astori ist eines natürlichen Todes gestorben. Die Obduktion hat ergeben, dass der italienische Nationalspieler nach einem Herzstillstand verstorben ist. Anzeichen auf Fremdverschulden hatte es von Beginn an nicht gegeben. Die Trauerfeier für den Kapitän des AC Florenz soll am Donnerstag in Florenz stattfinden. Am Dienstag strömten Fans zum Stadion und legten Fahnen, Kerzen und Blumen nieder.



Der 31-jährige Astori war am Sonntag vor dem Spiel bei Udinese Calcio in seinem Hotelzimmer tot aufgefunden worden. Danach hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingeleitet.