Gerst: Und das zweite war natürlich, als wir das Loch in der Raumstation hatten, und da kommt man an einen Punkt, da muss man nach und nach die Modulluken zu machen, um rauszufinden, in welchem Modul dann letztendlich der Druck abfällt. Und ich weiß noch, ich kann mich an den Moment erinnern, wo Serena und ich zusammen mit Sergej natürlich in unserer Sojus sind. Wir haben die Luke zugemacht und wir haben beide ein Druckmessgerät in der Hand gehabt. Wir haben beide drauf geschaut auf diesen Druckmesser und gesehen, der Druck fällt. Und wir haben beide uns nur gegenseitig angeschaut und sehr gut verstanden, dass das eventuell sehr signifikante Folgen für uns haben kann.