Für den Astronauten Alexander Gerst ist der Sinn einer Mondmission nicht, Lebensraum für die Menschen zu schaffen - sondern wissenschaftlicher Art. "Wir fliegen nicht zum Mond, weil der so schön lebenswert ist." Er sei "relativ grau, staubig, da ist ein Vakuum, grelles Sonnenlicht, minus 150 Grad in der Nacht, plus 150 Grad am Tag".



Stattdessen könne man vom Mond "sehr viel lernen über uns selbst", sagte er in Erfurt anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der ersten bemannten Mondlandung.