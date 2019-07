Reiter: Man hat sich zunächst mal anderen Themen zugewandt: der Forschung im niedrigen Erdorbit. An Bord der Internationalen Raumstation führen wir ja nun seit vielen Jahrzehnten eine Vielzahl von Experimenten durch, Forschung im weiten Spektrum von wissenschaftlichen Disziplinen, die uns hier in allen möglichen Bereichen wie der Medizin, der Biologie, in den Materialwissenschaften und der Physik eine ganze Menge nutzt.



Das, was wir heute über Klimawandel wissen, wissen wir zum Großteil dank dieser Satelliten, die globale Datensätze mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung erheben können. Also da ist eine ganze Menge dabei, aber natürlich wollen wir über den niedrigen Erdorbit hinaus Menschen zum Mond zurückbringen. Da ist es natürlich eine tolle Sache, dass Europa hier ein ganz entscheidendes Element, nämlich dieses Servicemodul für die nächste Kapsel, die zum Mond fliegen wird, beitragen wird: die Orion-Kapsel.