Der Saturn mit seinen charakteristischen Ringen.

Quelle: -/NASA/JPL/ESA/dpa

Der Planet Saturn verliert seine majestätischen Ringe, und zwar in höherem Tempo als gedacht. Das schließen Astronomen um James O'Donoghue von der US-Weltraumbehörde Nasa aus einer Analyse der Saturnatmosphäre.



Die Eisteilchen der Ringe werden demnach in vergleichsweise großer Menge von der Schwerkraft des Gasriesen abgesaugt. In 100 Millionen Jahren könnten die Ringe verschwunden sein. Die Forscher stellen ihre Analyse im US-Fachblatt "Icarus" vor.