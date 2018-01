In einiger Entfernung vom Stern sammeln riesige Gasplaneten große Mengen an Material ein. Bei vielen Sternen wandern diese Gasriesen durch ihre große Gravitationskraft nach innen und schlucken alles, was sich ihnen in den Weg stellt – das Ende für Felsplaneten in der grünen Zone. In unserem Sonnensystem aber ist alles anders: Der Gasriese Jupiter ist weit draußen geblieben, in sicherem Abstand zur Erde. Was hat ihn auf seinem Weg ins Innere des Planetensystems gestoppt – und uns die Position in der grünen Zone überlassen?

Bildquelle: NASA