Seit 1472 treibt das mittelalterliche Uhrwerk die große Uhr an der Marienkirche an, die den Menschen in Rostock Jahr und Tag ansagt. Manfred Schukowski rechnet schon seit 1994 die Daten für die neue Kalenderscheibe und damit für die nächsten 133 Jahre aus. Der emeritierte Professor für Astronomie tut das mit Hilfe der Gaußschen Osterformel mit Bleistift und Papier denn "mit dem Computer hatte ich es damals noch nicht so".