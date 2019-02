CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die CDU-Spitze will bei ihrem "Werkstattgespräch" über die Flüchtlingspolitik Vorschläge zur Weiterentwicklung der Asyl- und Migrationspolitik erarbeiten. "Am Ende werden wir sehr konkrete Ergebnisse haben und einen umsetzbaren Plan für die Zukunft der deutschen und europäischen Asyl- und Migrationspolitik", sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak "Focus Online".



Das "Werkstattgespräch" findet am Sonntag und Montag statt. Angela Merkel wird bei der Veranstaltung nicht dabei sein.