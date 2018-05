Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Quelle: Daniel Karmann/dpa

Die inzwischen abberufene Leiterin der Bremer Außenstelle des Flüchtlingsbundesamtes (BAMF), Josefa Schmid, wollte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) schon im März über Details des mutmaßlichen Asyl-Skandals informieren.



Sie habe am Tag von Seehofers Amtseinführung "am 14. März 2018 erstmals telefonisch" nach einem Termin gefragt, bestätigte das Ministerium. Schmid schrieb aber in einem Brief vom 13. Mai, dass sie sich "schon seit dem 01.03.2018" "hilfesuchend" an Seehofer gewandt habe.