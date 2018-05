Am Dienstag hatte sich der Bundestags-Innenausschuss mit den Vorgängen in der Bremer Außenstelle befasst. Innenminister Seehofer entschuldigte sich am Abend nach über fünfstündigen Beratungen: Es handele sich um einen "handfesten, schlimmen Skandal", sagte Seehofer. Er kündigte an, bislang befristete Stellen beim Bundesamt zu entfristen. Er verwies dabei auf Arbeitsverhältnisse, die nicht mehr erneut befristet verlängert werden könnten. Es könne nicht angehen, diese Mitarbeiter durch neue zu ersetzen.