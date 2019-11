Die Bamf-Zentrale in Nürnberg. Archivbild

Nach der illegalen Einreise eines kurz zuvor in den Libanon abgeschobenen Clan-Mitglieds bemühen sich mehrere Behörden, die Sache schnell zu einem Ende zu bringen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge will schon in der nächsten Woche über den Asylantrag des Mannes entscheiden.



Das Mitglied des libanesischen Miri-Clans war im Juli abgeschoben worden. Vor einigen Tagen tauchte er wieder in Bremen auf. Wegen der Dringlichkeit wird der Fall nicht in Bremen, sondern in der Zentrale in Nürnberg bearbeitet.