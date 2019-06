Zwar sind 2018 in keinem anderen europäischen Land so viele Asylanträge gestellt worden, wie in Deutschland – und das zum siebten Mal in Folge, wie die Europäische Asylbehörde Easo heute bekanntgab. Trotzdem ging die Zahl der Asylanträge zwischen 2017 und 2018 insgesamt zurück. Deutschland verzeichnete laut Easo-Bericht einen Rückgang um etwa 17 Prozent, während die Antragszahlen in den 28 EU-Staaten sowie in der Schweiz, Norwegen und Liechtenstein insgesamt um etwa zehn Prozent sanken. Doch nicht überall war dies der Fall.