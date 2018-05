Ein Mann wird von einem maskierten Polizisten abgeführt. Quelle: Stefan Puchner/dpa

Nach der gewaltsam verhinderten Abschiebung eines Asylbewerbers aus Togo hat die Polizei in der betroffenen Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Ellwangen mehrere Afrikaner in Gewahrsam genommen. Zuvor war die Polizei mit einem Großaufgebot angerückt. Weitere Informationen kündigte die Polizei für den Vormittag an.



Afrikanische Flüchtlinge hatten in der Nacht zum Montag die Abschiebung des Togolesen mit Gewalt verhindert. Der 23-Jährige konnte daraufhin untertauchen.