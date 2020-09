Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Innenminister Horst Seehofer (CSU) plädiert für eine Erstprüfung von Asylanträgen und für Rückführungen schon an den europäischen Außengrenzen. "Wir müssen feststellen, dass das Dublin-Verfahren gescheitert ist", sagte er in München beim G6-Innenministertreffen.



Auch wenn die Zuwanderungszahlen überschaubar seien, bleibe die Zuwanderung das wichtigste innenpolitische Thema in Europa. Seehofer plädiert für eine Erstprüfung von Asylanträgen und für Rückführungen schon an den europäischen Außengrenzen.