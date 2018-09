Katarina Barley (SPD) ist die Bundesjustizministerin. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Justizministerin Katarina Barley (SPD) findet den Streit in der Union schädlich für das Ansehen der Regierung. "Es ärgert mich, dass im Moment über nichts anderes gesprochen wird als über den internen Streit zwischen CDU und CSU", sagte sie. Die CSU will die Grenzen für Asylbewerber schließen, wenn diese in einem anderen EU-Land registriert sind.



Barley verweis auf wichtige im Koalitionsvertrag vereinbarte Vorhaben. Die Bürger erwarteten zu Recht, dass die ganze Regierung ihre Arbeit mache.