An dem Zusammenhalt innerhalb der Koalition muss sie allerdings noch arbeiten. Auch wenn CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, einer der Hauptakteure des Streits in der vergangenen Wochen, eine Art Friedenspfeife anbietet: "Da ist uns etwas gelungen". Das Vorhaben, Asylbewerber an der deutsch-österreichischen Grenze in Transitzentren unterzubringen, stößt allerdings nach wie vor auf Widerstand in der SPD. Mehrfach erwähnt Andrea Nahles (SPD) den Koalitionsvertrag, in dem diese Zentren eben nicht stehen. Es gebe keine neue Sachlage, so Nahles. Wer neue Vorschläge habe, müsse mit der SPD verhandeln. "Wir brauchen keine Masterpläne, wir brauchen gutes Handwerk", so Nahles mit einer Spitze zu Seehofer. Und auch sie wiederholt, was sie in den vergangenen Tagen häufiger sagt: "Geschlossene Lager lehnen wir ab." Trotzdem findet sie: "Das war kein schlechter Start der Regierung." Da haut es Christian Lindner vor Lachen allerdings fast von seinem Stuhl.