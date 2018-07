Es wird nichts Neues gebaut. Seehofer muss deutliche Abstriche im Vergleich zum Ursprungsplan hinnehmen. Trotzdem meint er: "Das ist alles von A bis Z so, wie man sich das als zuständiger Minister wünscht". Migranten, die bereits in einem anderen EU-Staat einen Asylantrag gestellt haben und an der deutschen Grenze zu Österreich abgefangen werden, sollen in bestehende Einrichtungen der Bundespolizei in direkter Grenznähe kommen oder in eine bestehende Unterbringungsmöglichkeit im Transitbereich des Flughafens München, heißt es im Einigungspapier der Großen Koalition. Von Transitzentren ist keine Rede mehr - da konnte sich die SPD durchsetzen, die sich gegen geschlossene, gefängnisähnliche Einrichtungen gestemmt hatte.