Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim EU-Gipfel in Brüssel. Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

Führende deutsche Wirtschaftsverbände haben sich hinter den Kurs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gestellt, in der Flüchtlingspolitik eine gemeinsame europäische Lösung zu suchen. "Die deutsche Wirtschaft ist überzeugt, dass nationale Alleingänge mehr Schaden als Nutzen anrichten", hieß es.



"Renationalisierung als Antwort auf globale Herausforderungen ist wirkungslos." Auch angesichts der aktuellen weltpolitischen Entwicklungen komme es "auf ein gemeinsames Vorgehen in der EU an".