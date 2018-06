Seehofer nahm nach eigenen Angaben bei einem Telefonat mit dem neuen italienischen Innenminister Matteo Salvini am Dienstag dessen Angebot an, gemeinsam mit Österreich in Fragen von Sicherheit, Terrorismus und Zuwanderung enger zusammenzuarbeiten. Salvini ist Chef der rechten Partei Lega.



Seehofers Treffen mit Kurz hatte zuletzt auch deshalb für Schlagzeilen gesorgt, weil der CSU-Politiker nicht am ebenfalls am Vormittag stattfindenden Integrationsgipfel im Kanzleramt teilnahm. Merkel hatte Kurz am Dienstagabend empfangen.



Auf die Forderung ihres österreichischen Amtskollegen Sebastian Kurz, in der europäischen Flüchtlingspolitik eine "Achse der Willigen" zu bilden, reagierte Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerst zurückhaltend. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte auf eine entsprechende Frage, er kenne diesen Vorstoß noch nicht. Die Kanzlerin setze aber auf eine gemeinsame europäische Lösung in der Flüchtlingspolitik. Es gehe um Europa und die Freizügigkeit im Schengenraum.