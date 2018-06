Markus Söder (CSU) ist Ministerpräsident von Bayern. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Eine CSU-Delegation um Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird sich am Mittwoch in Linz an der Donau mit dem österreichischen Bundeskabinett um Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) treffen.



Bei der ungleichen Zusammenkunft einer Landes- und einer Bundesregierung soll es auch um Themen wie den Asylstreit in der deutschen Bundesregierung, den Brenner-Zoff sowie die anstehende EU-Präsidentschaft Österreichs gehen. Kurz und Söder gelten als Kritiker der Asylpolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).