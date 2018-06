Das sieht auch ihr Koalitionspartner SPD so. "Wir wollen keine nationale Lösung, wir wollen eine europäische Lösung", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Die Absage allerdings überraschte auch dort. "Seehofers Masterplan wird zum Desasterplan der Union", so der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Burkhard Lischka. Seit Wochen waren Details des Plans gefordert worden. Die scheint es mittlerweile zu geben, auch wenn selbst Fachpolitiker sie offenbar noch nicht kennen. Zumindest die CSU-Landesgruppe der Bundestagsfraktion will Seehofers "Masterplan" heute beraten, bei der Tagung der Gesamtfraktion am morgigen Dienstag soll er aber von der Tagesordnung genommen worden sein. Die CSU beharrt auf ihre Position: Die Zurückweisung der Flüchtlinge "muss Teil eines Masterplans Migration sein", sagte Generalsekretär Alexander Dobrindt. Weil sich das Jahr 2015 nicht wiederholen dürfe, müssten an den Grenzen Menschen zurückgewiesen werden, "die bereits in einem anderen europäischen Land registriert und in der europäischen Fingerabdruckdatei vermerkt sind", so Dobrindt.