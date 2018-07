Bundesinnenminister und CSU-Parteivorsitzender Horst Seehofer. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer macht seine politische Zukunft vom Einlenken der CDU im Asylstreit abhängig. In einem Spitzengespräch will er heute die CDU zum Einlenken bewegen. Sollte Kanzlerin Angela Merkel nicht auf die Forderungen der CSU eingehen, will der fast 69-Jährige von seinen politischen Ämtern zurücktreten.



Der dritte Koalitionspartner SPD will heute ein eigenes Papier mit Asyl-Vorschlägen beschließen. Darin wirbt die SPD für eine "gesamteuropäische Lösung".