Horst Seehofer (CSU), Bundesminister des Inneren. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich sehr zufrieden gezeigt mit dem von der Großen Koalition erzielten Asylkompromiss. "Das ist alles von A bis Z so, wie man sich das als zuständiger Minister wünscht." Das sagte Seehofer in Berlin.



Der Vereinbarung zufolge soll noch in diesem Jahr ein Einwanderungsgesetz durchs Kabinett gebracht werden. Zudem sollen "Transferzentren" eingerichtet werden. Die dazu nötigen Vereinbarungen mit anderen EU-Staaten müssen noch ausgehandelt werden.