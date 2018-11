Wir stehen vor einer ernsten Situation, was den Zusammenhalt in Deutschland, in Europa und in der Union anbelangt. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer

Auch in der Union mehren sich die mahnenden Aufrufe zu einer Lösung. "Wir stehen vor einer ernsten Situation, was den Zusammenhalt in Deutschland, in Europa und in der Union anbelangt", mahnte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer in der "Bild am Sonntag". "Für eine gemeinsame Lösung lohnt es sich zu kämpfen."



Innenminister Seehofer hat damit gedroht, im Alleingang Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben, an der Grenze zurückzuweisen. Bereits an diesem Montag will er mit dem CSU-Vorstand darüber beraten. Merkel will hingegen eine europaweite Lösung in der Flüchtlingsfrage. "Das ist eine europäische Herausforderung, die auch eine europäische Antwort braucht", bekräftigte sie am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Darüber will sie auf einem EU-Gipfel Ende Juni mit den EU-Partnern verhandeln.