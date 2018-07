In Brüssel beginnt heute ein zweitägiger EU-Gipfel. Dort geht es auch um eine europäische Lösung in der Flüchtlingsfrage. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) steht unter großem Druck. Bis zum Wochenende will sie ein Ergebnis präsentieren, das Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Asylstreit vom nationalen Alleingang abhält.



Vor der Reise nach Brüssel gibt Merkel im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Dabei will sie ihre Linie für das EU-Treffen und den NATO-Gipfel Mitte Juli skizzieren.