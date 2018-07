Und das macht Leute in der CSU nervös. Leute, die Söder niemals in Frage stellen würden, aber enttäuscht sind von dem ausbleibenden "Söder-Effekt". So viel Söder auch im Land unterwegs ist, so sehr er in seinen Tweets Brauchtum und Tradition lobt, so sehr er den Konservativen und Nationalkonservativen mit Kreuzerlass und Bayerischem Asylplan um den Bart geht: Es will einfach nicht reichen. Und mehr noch: Eine andere Partei stabilisiert sich in Bayern in schier atemberaubenden Tempo: Die AfD. Laut der Umfrage von Forsa käme sie auf 14 Prozent. Markus Söder spricht in der "Welt am Sonntag" von einer "zurückgedrängten" AfD. Doch die gibt sich selbstbewusster denn je.