Flüchtlinge warten in einer Verteilungsstelle in Bayern. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Asylstreit appelliert CDU-Vize Volker Bouffier an die CSU, der Kanzlerin für die Suche nach einer Lösung zu lassen. "Der Vorschlag von Angela Merkel ist vernünftig, und zwei Wochen zu nutzen, ist für niemanden eine Zumutung," sagte er der "FAS".



Kanzlerin Merkel (CDU) strebt eine europäische Lösung an und will diese auf dem EU-Gipfel Ende Juni ausloten. Innenminister Horst Seehofer (CSU) will im Alleingang Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen, die in einem EU-Land registriert wurden.