Joachim Herrmann und Horst Seehofer (r, beide CSU). Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Im erbitterten Streit über die Asylpolitik hat die CSU-Führung den Druck auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) trotz EU-Sondertreffen in Brüssel noch einmal erhöht. Innenminister Horst Seehofer (CSU) richtete eine offene Kampfansage an Merkel.



Er werde sich auch durch ihre Richtlinienkompetenz nicht davon abbringen lassen, Flüchtlinge an der Grenze abzuweisen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mahnte, es brauche dringend eine Regelung, um solche "Antrags-Touristen" zurückzuweisen.