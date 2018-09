Wolfgang Schäuble (CDU) und Horst Seehofer (CSU). Archivbild Quelle: Andreas Gebert/dpa

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) davor gewarnt, gegen den Willen der Kanzlerin Zurückweisungen an der Grenze anzuordnen. "Wenn in dieser Frage ein Minister anders als die Kanzlerin entscheiden würde, hat sie aus der Würde ihres Amtes heraus keine Wahl". Das sagte Schäuble dem "Tagesspiegel am Sonntag".



Regierungschefin Merkel (CDU) hat die Möglichkeit, einen Minister bei einem Verstoß gegen die von ihr vorgegebenen Richtlinien zu entlassen.