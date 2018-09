Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender und Bundesminister für Inneres. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Die CSU unterstützt nach Angaben ihres Parteichefs Horst Seehofer die Bemühungen von Kanzlerin Merkel (CDU), bilaterale Abkommen mit anderen EU-Staaten in der Asylpolitik zu schließen.



Bis Ende Juni hat sie dafür Zeit. Für Anfang Juli will Seehofer die von ihm geplanten Zurückweisungen bestimmter Flüchtlinge an der Grenze vorbereiten. In München nannte Seehofer Details seines Masterplans zur Migration. So soll es verstärkt Sach- statt Geldleistungen für Migranten und schnellere Verfahren geben.