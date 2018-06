Das will nicht recht passen zu vielfachen Ankündigungen aus der CSU-Zentrale, man werde die AfD "thematisch stellen". In der Landesleitung hat man zwar eine Truppe junger Leute versammelt, die falschen AfD-Behauptungen auflauert, um sie zu entkräften. Etwas anderes ist es aber, sich als Abgeordneter einem politischen Gegner gegenüber zu sehen, der - scheinbar ohne groß in Erscheinung zu treten - aus dem Stand zwölf Prozent der Stimmen holen würde.



Und trotzdem: Die AfD bleibt die einzige Partei in Bayern, der die CSU in nennenswertem Umfang Stimmen abspenstig machen könnte, hört man allenthalben. Demnach sei bei den Freien Wählern, der FDP und der SPD nicht mehr viel zu holen. Und an eine Schwächephase bei den Grünen mag auch der selbstbewussteste CSUler momentan nicht glauben.