Kramp-Karrenbauer hält weiter an der Schwesterpartei CSU fest.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die CDU habe trotz des Asylstreits mit der CSU keinen Plan für eine Ausdehnung nach Bayern, sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer nach parteiinternen Beratungen in Berlin. In der langen Geschichte von CDU und CSU habe es immer "Höhen und Tiefen" gegeben.



Laut Kramp-Karrenbauer will die CDU eine Ergänzung zu dem sogenannten Masterplan zur Migration von CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer - einen "Pakt zur Steuerung und Ordnung der Zuwanderung und schnellen Integration".