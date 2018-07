Paul Ziemiak, Bundesvorsitzender der Jungen Union. Archivbild Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Kurz vor der erwarteten Entscheidung im Asylstreit der Union hat die Junge Union (JU) vor einer Spaltung gewarnt. "Unser Appell an CDU und CSU: Wir sind eine Union. Wir gehören zusammen. Für unser Land", heißt es in einem Aufruf, den der JU-Deutschlandrat in Erfurt beschloss.



Der Beschluss sei einstimmig gefallen, mit den Delegierten aus Bayern, hieß es. Die bayerische JU gilt als besonders Merkel-kritisch. Die JU ist die gemeinsame Nachwuchsorganisation beider Schwesterparteien.