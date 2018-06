Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt trotz des massiven Drucks der CSU einen nationalen Alleingang bei Rückweisungen bestimmter Migrantengruppen an der deutschen Grenze weiterhin ab. Das sagte die CDU-Chefin nach Angaben von Teilnehmern in einer Sondersitzung der CDU-Abgeordneten zum Asylstreit mit der Schwesterpartei CSU.



Merkel wolle die Zeit bis zum EU-Gipfel Ende Juni in Brüssel nutzen, um mit den am stärksten vom Migrationsdruck betroffenen Ländern bilaterale Abkommen zu schließen.