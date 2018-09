"Das setzt mich unter Druck", sagte Angela Merkel auf einer Pressekonferenz in Berlin. Denn sie wisse sehr wohl, dass Einigungen auf europäischer Ebene nicht immer einfach seien. Zeitgleich betonte Merkel in ihrem Statement, wie wichtig ihr und der CDU europäische Lösungen seien. Nationales Vorgehen, wie von der CSU gefordert, würde Europa beschädigen. Merkel kündigte an, die CDU wolle am 1. Juli das in Europa Erreichte bewerten - zunächst ohne die CSU. Sie machte deutlich, dass es keinen Automatismus gebe. Heißt: Zurückweisungen an den Grenzen sind in zwei Wochen keine Selbstverständlichkeit - eine Kampfansage an die CSU. Horst Seehofer drohte sie außerdem mit ihrer Richtlinienkompetenz. Die Kanzlerin zog damit in dem Konflikt mit ihrem Innenminister eine klare rote Linie.