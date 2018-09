Es geht um die Bilder, die beide Seiten in die Welt schicken. Beide entstehen bei Terminen, die natürlich völlig unabhängig von dem Streit in der Union längst geplant waren. Aber so wunderbar für die Betonung der jeweilige Botschaft passen. Markus Söder zum Beispiel, der eine kompromisslosere Linie als Seehofer vertritt, ist heute nicht in Berlin oder München, sondern trifft sich im österreichischen Linz mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Einem Merkel-Gegner also, der noch vor kurzem bei seinem Besuch in Berlin die Freundschaft mit Bayern betonte. Österreich übernimmt am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft und will erreichen, "die Migrationsfrage endlich zu lösen", so Kurz. Ein "gemeinschaftlich getragenes Interesse", erkennt darin Söder, "dass wir in Europa eine Veränderung und eine Wende in der Zuwanderungspolitik brauchen."