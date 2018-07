SPD-Chefin Andrea Nahles hat eindringlich an die Verantwortung der Unionsparteien zur Lösung des erbitterten Asylstreits appelliert. "Meine Damen und Herren, werden sie ihrer nationalen und internationalen Verantwortung gerecht, bevor es zu spät ist." Das sagte sie im Bundestag.



Nichts habe sich in der Sachlage der Flüchtlingspolitik seit Unterzeichnung des Koalitionsvertrags verändert, so Nahles weiter. Man habe damals Vereinbarungen getroffen, um Steuerung und Kontrolle zu sichern.