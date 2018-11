Mittelamerikanische Migranten auf dem Weg in die USA. Quelle: Victor Pena/dpa

US-Präsident Donald Trump will eine Proklamation unterschreiben, mit der Asylverfahren an der US-Südgrenze zu Mexiko erschwert werden. Das kündigte das Weiße Haus an. Asylverfahren sollen dann grundsätzlich nur noch an offiziellen Grenzübergängen möglich sein.



Der Schritt ist höchst umstritten. Mehrere Organisationen hatten bereits im Vorfeld Widerstand vor Gerichten angekündigt. Die Einschränkung des Asylrechts auf Grenzübergangspunkte bedeute demnach einen Verstoß gegen US-Gesetze.