Trotz Protesten von Menschenrechtlern und internationaler Sorgen will Thailand eine 18-jährige Frau aus Saudi-Arabien zu ihrer Familie zurückschicken. Rahaf Mohammed al-Kunun wurde auf dem Flughafen von Bangkok an der Weiterreise nach Australien gehindert. In Australien will sie nach eigenen Angaben einen Asylantrag stellen.



Der Reisepass der Frau sei von einem Mitarbeiter der saudischen Botschaft in Bangkok beschlagnahmt worden. Das berichtet die Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch.