Als erstes entscheidet in Deutschland das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über Asylanträge. Ist der Antragssteller mit der Entscheidung nicht einverstanden, erhebt er die Klage beim Verwaltungsgericht. Das wiederum muss bei Asylverfahren zahlreiche Aspekte beachten. Das Verwaltungsgericht ermittelt den Sachverhalt von Neuem, ist weder an die Feststellungen des BAMF noch an den Vortrag des Klägers gebunden. Vielmehr geht es unter Umständen von Amts wegen Fragen nach, die bislang niemand aufgeworfen hat.



"Ein Großteil meiner Arbeit besteht darin, das Verfahren so weit vorzubereiten, dass es überhaupt als gerichtliches Verfahren bearbeitet werden kann", erklärt Verwaltungsrichter Gregor Nocon. Das beinhalte mehrere Stufen. "Zunächst überprüfe ich: Wer klagt gegen wen? Sind alle Unterlagen vollständig da? Was muss ich anfordern?" Auch die Verwaltungsvorgänge des BAMF müssten regelmäßig hinzugezogen werden, erklärt Nocon. Anschließend würden die Beteiligten benachrichtigt. Gegebenenfalls müsste auch Akteneinsicht gewährt werden.



Damit endet die Arbeit für die Verwaltungsgerichte aber nicht. Für jedes Land, um das es in einem Asylverfahren gehe, müsse er eine sogenannte Erkenntnismittelliste erstellen, sagt Nocon. "Kommt jemand beispielsweise aus dem Tschad, kann ich letztendlich nur über Abschiebung oder Verbleib entscheiden, wenn ich die weltweit zugänglichen Erkenntnisse zum Tschad sammele und in meine Entscheidung einfließen lasse", so der Verwaltungsrichter. Diese Länderinformationen müsse jedes Verwaltungsgericht, jede Kammer für sich recherchieren.



"Wir haben natürlich auch Quellen, die das BAMF uns zur Verfügung stellt", sagt Nocon. Seine Kammer könne sich aber nicht nur auf Quellen einer Verfahrenspartei verlassen. Deshalb recherchiere seine Kammer weitere Informationen, etwa über das Auswärtige Amt, Organisationen wie Amnesty International oder die Medien. "Wenn das ZDF einen Auslandsreporter in den Tschad schickt, ist es geradezu meine Pflicht, diesen Bericht zu sehen", sagt Nocon, "und wenn er entscheidungsrelevante Informationen enthält, dann sollte ich diesen Bericht auch ins Verfahren einführen."



In Cottbus ist Nocons Kammer für fast alle Länder Afrikas, Afghanistan und den Irak verantwortlich.



Zusammengestellt von Kevin Schubert