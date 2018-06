Die Time-Warner-Übernahme durch AT&T ist perfekt. Quelle: ap

Wenn ein Riese mit einem anderen Riesen in der Wirtschaft fusioniert, entsteht ein Gigant. Und Giganten können anderen durchaus Angst machen. Mit der Übernahme des traditionsreichen Medien- und Filmkonzerns Time Warner durch den Telekommunikationsriesen AT&T vollzieht sich eine der größten Übernahmen, die es je in der Unterhaltungs- und Medienbranche gegeben hat - nicht nur in den Vereinigten Staaten: Über 80 Milliarden Dollar lässt AT&T für die Übernahme von Time Warner springen.