Migranten kommen im Hafen von Piräus an.

Quelle: Socrates Baltagiannis/dpa

Zwei Tage nach dem Tod einer Frau im Registrierlager von Moria auf der Insel Lesbos hat die griechische Regierung 215 Flüchtlinge - vor allem Familien mit Kindern und kranke Menschen - aufs Festland bringen lassen.



Hunderte weitere Migranten sollten in den nächsten Tagen von Lesbos und auch anderen Inseln in die Hafenstadt Piräus gebracht werden. In und um das Lager von Moria, wo es am Sonntag zu schweren Ausschreitungen gekommen war, ist wieder Ruhe eingekehrt, wie griechische Medien berichteten.